Ambulância desvia rota para paciente terminal ver o mar antes de morrer

Uma dupla de paramédicos do serviço de ambulâncias do estado de Queensland, na Austrália, desviou da rota planejada para atender ao pedido de uma paciente que estava com os dias contados. A mulher desejava ver a praia pela ultima vez antes de morrer e uma foto da paciente apreciando o mar, que foi publicada no Facebook, tem derretido o coração dos internautas.





Danielle Kellan e Graeme Cooper desviaram a rota, que estava planejada para seguir diretamente para a unidade de tratamento paliativo, e foram parar na beira da praia de Hervey Bay. Danielle fotografou o momento em que a paciente, vítima de um câncer avançado, apreciava a vista, em frente ao mar ao lado de Graeme, que fez questão de estar próximo, caso a paciente precisasse de algo. A foto, publicada na página oficial da unidade de saúde já tem mais de 14 mil compartilhamentos e 45 mil curtidas, além de milhares de comentários elogiando a ação dos paramédicos.





“A equipe estava transportando um paciente para a unidade de cuidados paliativos do hospital local e a paciente expressou que ela simplesmente desejava que ela pudesse estar novamente na praia. Acima de tudo, a equipe levou a paciente para a maravilhosa praia de Hervey Bay, dando-a a oportunidade de realizar o desejo, mesmo que com lágrimas nos olhos. Às vezes, não são as drogas, treinamento ou habilidades – às vezes, tudo o que você precisa é empatia para fazer a diferença”, explicou Helen Donaldson, responsável pela Hervey Bay, ao jornal britânico Telegraph.





A equipe já havia feito uma parada na praia com a paciente, quando a mulher foi transferida para casa para ficar ao lado do marido. Ao ser transferida novamente para a unidade de tratamento paliativo, a mulher consegui realizar seu último desejo, mas acabou falecendo apenas alguns dias depois.