Prefeita gera polêmica ao publicar vídeo; confira

A prefeita de Marituba, Patrícia Alencar (MDB), respondeu às críticas que recebeu após a divulgação de um vídeo em que aparece dançando de biquíni, publicado na quarta-feira (4). Em sua conta oficial no Instagram, onde costuma compartilhar sua rotina como gestora municipal, Patrícia classificou as críticas como “machistas” e defendeu que uma mulher pode ser “trabalhadora, mãe e também expressar sua beleza e leveza”.





O vídeo, originalmente postado em um perfil privado no Instagram, mostra Patrícia dançando forró em seu quarto, exibindo passos descontraídos. A gravação viralizou rapidamente em aplicativos de mensagens, gerando debate entre eleitores, aliados e opositores. Enquanto alguns apoiadores destacam a liberdade da prefeita em viver sua vida pessoal e a consideram um exemplo de autenticidade e empoderamento, outros questionam a adequação do conteúdo, argumentando que ele não condiz com a postura esperada de uma figura pública.