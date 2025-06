Pastor esf4queia a própria irmã após briga por causa de xixi na tampa do vaso; veja vídeo

Um caso chocante de violência doméstica abalou os moradores de São Gonçalo, no Rio de Janeiro, na noite de 4 de junho. Um pastor evangélico esfaqueou a própria irmã após uma discussão por um motivo banal: xixi na tampa do vaso sanitário. A vítima, atingida por três golpes de faca, está internada em estado grave no Hospital Estadual Alberto Torres (HEAT), no bairro Colubandê.





De acordo com a Guarda Municipal, agentes da Patrulha Maria da Penha foram acionados após a mulher dar entrada na Unidade Municipal de Pronto Atendimento (UMPA) do Pacheco com ferimentos graves. Uma das facadas foi tão profunda que precisou de drenagem de emergência. No hospital, a vítima e uma amiga, que testemunhou o crime, contaram que a briga começou por causa de um desentendimento simples: o pastor teria urinado na tampa do vaso, o que irritou a irmã. A discussão rapidamente escalou para uma agressão violenta.









Pressão de traficantes e prisão





Após o ataque, o pastor fugiu, mas foi pressionado por traficantes do bairro Amendoeira, onde mora, a se entregar. Dois homens o levaram de moto até a 74ª Delegacia de Polícia (Alcântara), onde ele confessou o crime. Antes de ser encaminhado à carceragem, o agressor precisou passar pelo Pronto Socorro Central por causa de um pico de pressão arterial. Ele foi transferido para a 73ª DP (Neves), onde permanece preso, enquadrado na Lei Maria da Penha por violência doméstica.









Repercussão e indignação





O caso gerou revolta na comunidade, especialmente por envolver um líder religioso, figura que muitos esperam ser exemplo de conduta. Moradores do bairro Amendoeira, que preferiram não se identificar, expressaram choque com a violência desencadeada por um motivo tão trivial. A vítima segue sob cuidados intensivos, e seu estado de saúde ainda preocupa.





As autoridades reforçam que a Lei Maria da Penha, usada para enquadrar o pastor, é uma ferramenta essencial para combater a violência contra mulheres, mesmo em casos envolvendo familiares próximos. A investigação segue em andamento para esclarecer todos os detalhes do crime, enquanto a população de São Gonçalo cobra justiça e medidas para prevenir novos episódios de violência doméstica.





