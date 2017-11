Ceará registra 136 mortes por chikungunya em 2017

Segundo dados do último boletim epidemiológico da Secretaria de Saúde do Ceará (Sesa), já foram contabilizadas 136 mortes por chikungunya no estado em todo ano de 2017.





As mortes foram registradas em 17 municípios. Fortaleza lidera com 105 óbitos confirmados por chikungunya, seguida por Caucaia (5), Acopiara (3), Aracati (3), Maracanaú (3) e Maranguape (3). Beberibe, Itapajé e Senador Pompeu notificaram dois óbitos cada e Jaguaretama, Marco, Morada Nova, Pacajus, Piquet Carneiro, Trairi, Umirim e Viçosa tiveram um registro cada.





Os casos notificados da doença também assustam. Atualmente, são 134.223 casos suspeitos da doença, sendo que 96.299 foram confirmados. Dos 184 municípios cearenses, apenas 4 não notificaram casos suspeitos de chikungunya.





Fonte: Cnews