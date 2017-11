Em 12 horas, três bandidos morrem em confronto com policiais na Capital e RMF

Dois policiais militares foram vítimas de tentativas de assalto nas ruas de Fortaleza nas últimas horas. Um deles acabou baleado e permanece hospitalizado. Os confrontos ocorreram na noite desta segunda-feira (27) e nos dois episódios houve reação, com a morte de dois criminosos. Já em Maranguape, outro bandido morreu em confronto com policiais do Batalhão Raio após uma tentativa frustrada de “saidinha” bancária.





O primeiro ataque contra PMs ocorreu por volta de 20 horas, na Avenida Frei Cirilo, em Messejana, quando três bandidos invadiram um ônibus e anunciaram um assalto. Porém, entre os passageiros estava um policial militar da Reserva Remunerada, identificado como sargento Erisvaldo.





O militar reagiu contra os criminosos e houve tiroteio. Um dos ladrões morreu dentro do coletivo. O militar foi atingido com seis tiros e levado para o Instituto Doutor José Frota. Por sorte, nenhum dos tiros atingiu órgãos vitais e o militar poderá receber alta médica ainda nesta terça-feira (28).





O segundo ataque aconteceu no cruzamento das avenidas Osório de Paiva e Perimetral, no bairro Siqueira. Um PM, identificado como soldado Rafael, foi abordado por dois assaltantes no semáforo. Houve troca de tiros e o militar atingiu um dos criminosos, que morreu no local. O soldado ficou ileso e o segundo assaltante – também baleado – acabou preso.





Saidinha e morte





Ainda na manhã de ontem, quatro bandidos, em duas motocicletas, tentaram praticar uma “saidinha” bancária nas proximidades da agência do Banco do Brasil da cidade de Maranguape, na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF). Houve tiroteio. Três pessoas foram baleadas pelos assaltantes, que fugiram, mas foram perseguidos por policiais do BPRaio que faziam patrulhamento na cidade.





Os assaltantes tentaram escapar em um matagal e trocaram tiros com os policiais, que revidaram. No Confronto, um bandido morreu e outro ficou ferido e foi preso. Outros dois ladrões fugiram.





Até a noite passada, as autoridades não tinham revelado, ainda, a identidade dos três criminosos mortos em confronto com os militares. Os corpos dos três assaltantes foram encaminhados à Coordenadoria de Medicina Legal (Comel), da Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce).





