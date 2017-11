Em Ibiapina, moto roubada é encontrada pela PM com bilhete de desculpas do ladrão

Um caso inusitado ocorreu na manhã desta terça (21), no município de Ibiapina. Os Policiais Militares do Destacamento local sob o Comando do 1º Sgt Quirino, estavam realizando o patrulhamento de rotina nas imediações do “Mirante”, quando foi encontrada abandonada a moto Honda NXR 150 Bros, cor vermelha, placa OCN 8471, a qual havia sido roubada na noite de sábado (18), durante um assalto ocorrido nas imediações do bairro Raimundo Linhares.

O que chamou atenção foi um bilhete deixado pelos assaltantes com o seguinte recado “ Me desculpe por ter pego a sua moto. É porque tinha a festa e eu tinha que ir. Valeu amigo!!”

O veículo foi apreendido e encaminhado a Delegacia local, onde foi feita a devolução ao proprietário.





Estiveram nas diligências os PMs, 1º Sgt Quirino, 1º Sgt Passos, 3º Sgt Amarante e Sd Galvão









VEÍCULOS RECUPERADOS EM IBIAPINA:





O Sargento Quirino, Comandante do Destacamento Policial de Ibiapina, informa que nos últimos seis meses já foram recuperados aproximadamente 30 veículos roubados durante as operações de segurança desencadeadas pelos Policiais do Destacamento local.





Via Ibiapaba 24 horas