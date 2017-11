Feriadão de Finados já registra 31 mortes violentas no Ceará

Trinta e uma pessoas tiveram morte violenta no Ceará no início da Operação Feriadão de Finados, em todo o estado, iniciada ainda na quarta-feira (1º). Conforme o registro das autoridades da Segurança Pública, 28 pessoas foram assassinadas e outras duas morreram vítimas de acidentes de trânsito. A mobilização só termina no próximo domingo (5).





Em Fortaleza, 12 pessoas foram assassinadas entre a quarta e quinta-feira, nos seguintes bairros: Aldeota (2 casos), Palmeiras (2), Conjunto Ceará (2), Mucuripe (2), Jangurussu (2), Mondubim e Bonsucesso. Entre os casos, um duplo assassinato, onde um casal foi executado a tiros dentro de uma residência na Favela da Estiva, localizada na Avenida Vicente de Castro, Mucuripe.





Na Região Metropolitana de Fortaleza, seis assassinatos ocorreram nos Municípios de Maracanaú (3 casos), Caucaia, Maranguape e Cascavel. O corpo de um homem foi encontrado na manhã de quinta-feira nas dunas do Cumbuco, em Caucaia. A vítima foi decapitada e teve também uma das mãos arrancada. Os órgãos mutilados foram deixados sobre o que sobrou do corpo. O morto foi identificado por Wanderley.





Sertão





No Interior Norte do Ceará, a Polícia registrou seis assassinatos. Na quarta-feira (1º), foram dois casos nos Municípios de Sobral e Uruburetama. Na quinta-feira (2), feriado do Dia de Finados, mais quatro homicídios ocorreram na região, nos seguintes Municípios: Redenção, Boa Viagem, Madalena e São Benedito.





No Interior Sul, foram contabilizados mais cinco assassinatos, sendo dois no Município de Aracati, no Litoral Leste do estado, além de Orós, Parambu e Jucás.





Mortes no trânsito





Dois acidentes de trânsito causaram a morte de duas pessoas e ferimentos em outra. O primeiro caso ocorreu na madrugada de quinta-feira na cidade de Ocara, onde um motoqueiro morreu um choque contra o muro de uma residência. Fato idêntico ocorreu no bairro Vila Alta, na periferia da cidade de Limoeiro do Norte, na noite de ontem.