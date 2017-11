INTERNAUTA DENUNCIA A PRIVATIZAÇÃO DOS ESTACIONAMENTOS NO CENTRO DE SOBRAL

Confira a denúncia do internauta na íntegra:

"Solicito junto a prefeitura municipal de Sobral, na pessoa do prefeito, que moralize as ruas desta urbe. Alguns estabelecimentos chegam ao ponto de demarcar a própria via pública com cones e cavaletes onde os carros ficam estacionados. Não se pode mais andar, parar e nem estacionar: são assaltos a luz do dia, blitzes a torta e a direita, flanelinhas "extorquindo" a tudo e a todos, além de comércios e repartições, privatizando os estacionamentos das ruas, no centro (foto) e bairros.









Estas fotos mostram inúmeros cones. Constatei durante o tempo que lá permaneci que, só pode estacionar, se forem "autorizados" pelas ""autoridades" das referidas repartições e comércios. Solicito a prefeitura que tome as rédeas da situação. pois existem obstruções e objetos nas vias, colocados por pessoas sem nenhum critério técnico, estudo ou viabilidade. Isto pode ocasionar acidentes, aborrecimentos ou até desentendimentos mais graves, pois algumas "autoridades do local", trabalham armados. Quero questionar, onde está a fiscalização e o direito de ir e vir das pessoas que precisam transitar por aquela rua?"