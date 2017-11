Prefeitura de Sobral convoca 207 candidatos aprovados em concurso público para professor

A Prefeitura de Sobral convoca mais 207 candidatos aprovados no concurso público para professor efetivo do Sistema Municipal de Ensino (edital nº 01/2016), realizado em 2016. Os candidatos convocados deverão comparecer à Secretaria da Educação, entre os dias 6 e 17 de novembro, localizada na Rua Viriato de Medeiros, 1250, 2º andar – Centro, no horário das 8h às 12h e das 13h às 17h, para tratar do processo de nomeação e posse.





Serão convocados 170 candidatos aprovados no cargo de professor da educação infantil e ensino fundamental inicial, 23 aprovados no cargo de professor de ensino fundamental final - matemática e 14 aprovados para o cargo de professor de ensino fundamental final – Língua Estrangeira – Inglês.





A convocação visa ao preenchimento de cargos de provimento efetivo da rede pública de educação, atendendo o que determina a Constituição Federal, artigo 37, II: “a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos”. O certame foi realizado em maio de 2016 em quatro etapas pelo Instituto de Apoio ao Desenvolvimento da Universidade Estadual Vale do Acaraú.





- Veja a lista dos convocados AQUI https://goo.gl/Hin4A8