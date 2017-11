RAJADA DE BALAS NO BAIRRO DOM EXPEDITO DEIXA TRÊS PESSOAS BALEADAS

A violência é assustadora na cidade de Sobral! Na tarde desta quinta-feira, dia 16, por volta das 15h, dois indivíduos em uma motocicleta efetuaram vários disparos de arma de fogo na via pública, acertando três pessoas. O crime aconteceu no bairro Dom Expedito.





Uma equipe do SAMU esteve no local e socorreu as vítimas para o hospital Santa Casa de Sobral. Ainda não temos informações sobre o estado de saúde das vítimas.





A Polícia foi acionada, realizou diligências, mas os criminosos ainda não foram localizados.





Mais detalhes a qualquer momento.





Fonte: Sobral 24 horas