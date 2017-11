SOBRAL: ACIDENTE DE TRÂNSITO COM VÍTIMA FATAL NO DISTRITO DE RAFAEL ARRUDA

Na madrugada deste domingo (19), por volta das 3h, um motociclista que transitava pela CE 253, que liga Sobral a Mucambo, precisamente no trevo que dá acessoa ao distrito de Rafael Arruda, perdeu o controle da moto e colidiu no meio fio, vindo a óbito no local.





A vítima foi identificada por Francisco Batista Júnior, 25 anos, natural de Sobral. Uma ambulância ainda esteve no local do sinistro, infelizmente a vítima já estava em óbito.





Uma equipe da Perícia Forense esteve no local da ocorrência, realizou os trabalhos periciais e encaminhou o corpo para o IML de Sobral.