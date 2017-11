VIOLÊNCIA: MULHER É EXECUTADA A BALA NA CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE/CE

Uma mulher foi executado a tiros neste início da tarde desta quarta-feira (29), em Juazeiro do Norte. A vítima foi identificada como sendo Severina de Brito Silva, de 36 anos. O crime aconteceu na avenida Padre Cícero, quase em frente à Singer, no bairro Triângulo.





A vítima dirigia o Corolla de cor preta e placas AMS-8709, licença do Crato, no sentido Juazeiro do Norte-Crato., quando foi surpreendida pelo assassino, ao parar no semáforo quase em frente a ...Singer, sendo baleada na cabeça e no pescoço, por dois homens que estavam de moto. Ambulância do Corpo de Bombeiros e do Samu atenderam a ocorrência, mas a vítima morreu dentro do automóvel.





Somente no mês novembro, a Polícia registrou 17 homicídios em Juazeiro do Norte. Vinte e sete mulheres foram assassinadas este ano no Cariri, 11 delas em Juazeiro do Norte. Ao todo, já são 138 homicídios registrados em Juazeiro em 2017.