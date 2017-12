Uma audiência de sobre tráfico de drogas que ocorria em um fórum em Marau, no Rio Grande do Sul, quase teve final trágico, não fosse um policial que estava prestando depoimento.





Durante a oitiva, dois bandidos do lado de fora atiram dentro da sala pretendendo matar a juíza, que havia condenado outro bandido.





O policial responde com fogo, sai da sala, e com a ajuda do vigia consegue prender os dois sujeitos.





Assista: