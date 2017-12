Brasil escapa de enfrentar campeãs; confira como ficaram os grupos da Copa 2018

Fase de grupos da Copa 2018 terá fortes embates como Portugal x Espanha e Bélgica x Inglaterra. Seleção brasileira estreará diante da Suíça, em Rostov.

A Fifa sorteou nesta sexta-feira, em cerimônia realizada em Moscou, na Rússia, os oito grupos da Copa 2018. Ao todo, serão 32 seleções na disputa pela taça, que será entregue ao campeão no dia 15 de julho do ano que vem. Os cabeças de chave foram Rússia - país sede -, Alemanha, Brasil , Portugal, Argentina, Bélgica, Polônia e França. Esta ordem foi definida pelo ranking de novembro da entidade máxima do futebol.





Vale ressaltar que a posição da Rússia já estava definida antes do sorteio da Copa 2018 . Por ser a anfitriã, a seleção russa ficou na posição A1, isto é, no Grupo A. Na sequência, foram definidos os grupos dos outros sete cabeças de chave, de B1 a H1. Logo depois disso, os mestres de cerimônia sortearam todas as outras equipes que viram dos potes dois, três e quatro. No Grupo E, o Brasil jogará nas cidades de Rostov, São Petersburgo e Moscou. A estreia será contra a Suíça, no dia 17 de junho, em Rostov.

Confira abaixo todos os grupos da Copa





Grupo A





Rússia, Arábia Saudita, Egito e Uruguai





Grupo B





Portugal, Espanha, Marrocos e Irã





Grupo C





França, Austrália, Peru e Dinamarca





Grupo D





Argentina, Islândia, Croácia e Nigéria





Grupo E





Brasil, Suíça, Costa Rica e Sérvia





Grupo F





Alemanha, México, Suécia e Coreia do Sul





Grupo G





Bélgica, Panamá, Tunísia e Inglaterra





Grupo H





Polônia, Senegal, Colômbia e Japão





Outra coisa pré-estabelecida pela Fifa foi que haveriam duas seleções europeias em seis grupos e uma equipe do Velho Continente em outros dois, o que totaliza 14 times europeus. Além disso, não poderia ter duas seleções da mesma Confederação no mesmo grupo.





A apresentação do sorteio foi feita pelo ex-jogador inglês Gary Lineker e da jornalista russa Maria Komandnaya . No momento de pegar as bolinhas, a Fifa chamou sete representantes de cada uma das seleções que já conquistaram uma Copa do Mundo.





Os escolhidos foram o brasileiro Cafu, o argentino Diego Maradona, o italiano Fabio Cannavaro, o uruguaio Diego Forlán, o inglês Gordon Banks, o francês Laurent Blanc e o espanhol Carles Puyol. O responsável por levar o troféu no palco foi o maior artilheiro das Copas, o alemão Miroslav Klose. Além disso, o russo Nikita Simonyan também foi convidado.





A Fifa chamou ainda outros convidados de honra para participar do sorteio, mas apenas para acompanhar o evento, como os brasileiros Pelé, Ronaldo e Ronaldinho Gaúcho, o holandês Clarence Seedorf e o alemão Lothar Matthäus.