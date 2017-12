Conta de luz poderá ficar mais barata em 2018 com entrada em vigor da tarifa branca

Os consumidores poderão começar o ano de 2018 pagamento mais barato na conta de energia. De acordo com a Associação Brasileira de Distribuidores de Energia (Abradee), quem conseguir concentrar o consumo entre as 22 horas de um dia e as 17 horas do dia seguinte pode economizar.





A conhecida ‘tarifa branca’ é um regime tarifário que considera o horário do consumo e o dia da semana para definir o preço da energia.





Atualmente, o consumidor paga o mesmo valor pela energia em todos os horários do dia, seja manhã, tarde, noite e madrugada. Inicialmente, apenas clientes com consumo mensal acima de 500 kWh poderão migrar. Novas ligações também poderão realizar a migração.