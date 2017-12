Reunindo grande público no Estádio do Junco, a Secretaria da Cultura, Juventude, Esporte e Lazer - (SECJEL), em parceria com a Liga Sobralense Futebol (LSF), realizou na noite desta quinta-feira (21), a grande final da XVII Copa Sobral de Futebol de 2017.





Com presença marcante do o Secretário Igor Bezerra, Coordenador de Esportes, Rafael Moreira, Presidente da LSF, Ivan Esteves Alves (Campina) e Pedro Alves Neto (Técnico da SECJEL).

O Campeonato municipal de futebol amador congrega os maiores clubes de futebol da sede e distritos do município de Sobral. Com um total de 124 equipes, que reúne aproximadamente 2900 atletas e colaboradores, com 207 partidas disputadas.





A partida preliminar ficou entre os times Santa Cruz (Bairro Santa Casa) e a Portuguesa (Distrito Jordão) que disputaram a decisão de terceiro e quarto colocados do Campeonato. Com escore da partida em 01 x 00, consagrado o título terceiro colocado para a equipe do Santa Cruz.

Já na partida principal na decisão do primeiro e segundo colocados geral do campeonato, entraram em campo os times do Sobral City (Alto da Brasília) e a Nova Esperança (EMASA/Arataiaçu), Com escore da partida no tempo normal, em 01 x 10. Sendo decidida nos Pênaltis com escore 02 x 01, consagrando o grande título de Campeão 2017, ao Clube Nova Esperança.

A arbitragem ficou a cargo do quarteto Cláudio Oliveira (árbitro), Natal, Valdir (assistentes) e Cacau (quarto árbitro), na partida preliminar. Além do quarteto José Edvaldo (árbitro), Moises, João Batista (assistentes), e pelo quarto arbitro Cosme Brito, que comandaram a partida principal.

A entrega dos troféus e premiação aconteceu logo após a final da partida. Além do primeiro e segundo lugar, foram premiados o artilheiro, goleiro, técnico, diretor, jogador disciplinado e Árbitro destaque. Com destaque para a premiação em dinheiro que somou a quantia de R%13.100,00 reais rateados entre os finalistas.





Com informações do Blog do Célio Brito

Fotos Jorge Alves