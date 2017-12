Homem é suspeito de incendiar casa e matar mulher e três crianças em Ipueiras, no Ceará

A irmã do suspeito declarou à polícia que ele havia anunciado intenção de cometer o crime.

Uma mulher e três crianças morreram incendiadas na zona rural de Ipueiras, no interior do Ceará, na manhã desta segunda-feira (4). De acordo com a titular da Delegacia Municipal de Ipueiras, Vanessa Felício, o companheiro da vítima, que está foragido, é o suspeito de cometer o crime.





De acordo com o soldado Oliveira, da Polícia Militar de Ipueiras, o suspeito ateou fogo nos quartos da casa, onde estavam as vítimas, mulher e três enteados dele. A irmã do suspeito declarou à polícia que ele havia anunciado intenção de cometer o crime.

Crime ocorreu em residência na zona rural de Ipueiras (Foto: Arquivo pessoal)

A Secretaria de Segurança do Ceará afirma o suspeito fugiu em direção a um matagal e que, além dos policiais de Ipueiras, agentes das cidades de Crateús, Nova Russas e Tamboril estão envolvidos nas buscas.





Ainda conforme o policial militar, a irmã do suspeito relatou que o casal brigava por ciúmes, e a mulher havia saído de casa na última sexta-feira (1º). Também conforme o soldado Oliveira, antes de cometer o crime, o suspeito tirou de dentro da casa o filho de sete meses do casal e entregou à familiares dele.





As crianças foram identificadas como Francisco Erick Rodrigues Sousa, de cinco anos; Maria das Graças Rodrigues de Sousa, de oito anos; e Natália Rodrigues de Sousa, onze anos. A mulher é Antônia Conceição Rodrigues Silva, 30.





