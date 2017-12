Integrantes da Guarda Municipal de Fortaleza serão treinados pela Polícia Federal

Os 116 servidores devem passar pela equipe de psicólogos da PF. A previsão é que comecem a atuar nas ruas a partir do início do próximo ano.

A Polícia Federal será responsável pelo treinamento de 116 integrantes da Guarda Municipal de Fortaleza. O convênio entre a Superintendência da Polícia Federal no Ceará e a Prefeitura de Fortaleza foi assinado na manhã desta segunda-feira (4), no Paço Municipal.





Conforme a Prefeitura, os servidores a serem treinados compõem o GOE (Grupo de Operações Especiais) e o destacamento que irá atuar no programa de segurança municipal. A intenção é que os guardas possam utilizar armas de fogo e atuem, principalmente, na prevenção da violência no intuito de defender a população.





A Polícia Federal irá ofertar um curso de armamento e tiro que vai de acordo com a Lei do Estatuto do Desarmamento e o Regimento. Serão 100 horas de aulas para os guardas municipais que, previamente, devem ser aprovados pela equipe de psicólogos da PF.





O convênio foi assinado durante encontro do vice-prefeito de Fortaleza, Moroni Torgan e o superintendente da Polícia Federal no Ceará, delegado Delano Bunn. Os 116 guardas municipais treinados já devem atuar a partir do dia 12 de janeiro de 2018.





Com informações do Diário do Nordeste