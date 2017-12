SOBRAL ABANDONADA: A CIDADE ESTÁ TOMADA DE LIXO E ESGOTO A CÉU ABERTO

Moradores do bairro Padre Palhano, precisamente na Rua Irmã Cira, denunciam o abandono da Prefeitura para com o moradores do bairro, pois há vários dias que a coleta de lixo não é feita, e muita catinga no local com um esgoto a céu aberto, trazendo transtornos aos moradores e transeuntes.





Confira a reclamação na íntegra:

"Boa tarde, gastaria de fazer uma reclamação para o saae pq nós da rua irmã cira do bairro padre Palhano estamos nessa situação com o esgoto ao céu aberto e pra completar a coleta do lixo não passou já liguemos e eles não vieram.



Vc tem que posta com urgência pq não tem aguenta mais já. Faz quatro dia que tamos assim."

Fonte: SOBRAL 24 HORAS C/ VC REPÓRTER