SOBRAL: POPULAÇÃO REAGE E PRENDE ASSALTANTE!

Dois indivíduos faziam a "ronda" cada um numa bike nas proximidades dos colégios Farias Brito e Luciano Feijão, quando foram notados por populares, que abordaram uma viatura da Guarda Municipal, pedindo apoio. Enquanto isso, a dupla acabara de tomar um celular e dinheiro de um estudante por volta das 15h40, quando foi capturado por populares. O acusado foi agredido no calçadão da margem esquerda do rio Acaraú. Os agentes salvaram a vida de um dos acusados, ele se encontrava com o celular roubado e o outro conseguiu fugir. Ele foi socorrido por uma ambulância SAMU. O suspeito sofreu vários golpes na cabeça e ficou sob custódia da polícia militar, que compareceu no local.





Com informações de Wellington Macedo