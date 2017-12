TRAGÉDIA: Dentista Dr. Flávio Reis morre em trágico acidente na CE 265 (Nova Russas); vídeo

Um trágico acidente de trânsito ocorrido no início da noite desta quinta-feira (14), ceifou a vida do jovem dentista Dr. Flávio Reis, proprietário da Clínica Odontomed Imagem de Nova Russas.

Dr. Flávio Reis conduzia um automóvel Corolla de cor branca, trafegando pela CE 265, trecho Cruzeta/Nova Russas, quando envolveu-se numa colisão com um caminhão vermelho, utilizado para transportar gado. O local foi exatamente na cabeça do alto conhecido como “alto das pedreiras”, próximo da segunda entrada para o distrito de Irapuá.





Após a batida, o automóvel Corolla pegou fogo e infelizmente, Dr. Flávio morreu carbonizado. O motorista do caminhão identificado como Diego Arlindo, natural do Pará, ficou preso às ferragens, mas foi resgatado com vida e encaminhado ao hospital de Nova Russas, posteriormente, transferido para o hospital São Lucas em Crateús.





Segundo informações, Dr. Flávio Reis havia realizado atendimentos em seu consultório na cidade de Tamboril durante esta tarde de quinta-feira e estava retornando para Nova Russas, quando ocorreu a tragédia.

Com informações do Blog do Radialista Denes Lima