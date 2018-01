CARLOS RONER É O 4º MELHOR PREFEITO DO CEARÁ

O Prefeito de Coreaú, Carlos Roner, é o 4.º melhor prefeito do Ceará, segundo a UBD, que adotou o critério: qualidade total nos serviços do governo municipal.



Confira o agradecimento do Prefeito Carlos Roner:

"Bom dia amigos!



Hoje meu sentimento é de muita gratidão! Quando se reúne uma equipe competente, é quase certo que os frutos valerão a pena serem colhidos. É um orgulho compartilhar e trabalhar com profissionais tão capazes e dedicados, cada um de vocês provou ser um elemento valioso e indispensável nesta conquista alcançada. Afinal, o sucesso de um projeto depende do empenho e desempenho de cada um dos membros da equipe, e todos vocês demonstraram grande determinação e dedicação. Sem sacrifício e trabalho duro nada se consegue, e toda minha equipe é prova disso. O caminho pode ter sido difícil, às vezes até demais, mas quando se tem força de vontade, amor e comprometimento com seu povo, tudo conspira a favor. Hoje colhemos os frutos dessa dedicação! Todos estão de parabéns e merecem um sincero agradecimento pelo trabalho feito! Parabéns e obrigado, equipe construindo uma nova história!"