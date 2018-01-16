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terça-feira, 16 de janeiro de 2018

CONFIRAS AS VAGAS DE EMPREGO DISPONÍVEIS HOJE EM SOBRAL

terça-feira, janeiro 16, 2018  Nenhum comentário

Veja as vagas de emprego disponíveis no SINE/IDT Sobral, localizado na Rua. Cel. José Silvestre, 201 – Centro – Fone :(88) 3695.3117.

Ocupação - Nº Vagas

ANALISTA DE SUPORTE DE SISTEMA 1
AUXILIAR ADMINISTRATIVO (PCD) 1
AUXILIAR DE ESTOQUE 1
BIBLIOTECÁRIO 1
CABELEIREIRO 1
CALCETEIRO 1
CONSULTOR DE VENDAS 1
COSTUREIRA DE MÁQUINA INDUSTRIAL 1
EDITOR DE IMAGEM 1
FUNILEIRO DE AUTOMÓVEIS 1
MANICURE 1
MARCENEIRO DE MÓVEIS 1
MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO 1
MONTADOR DE MÓVEIS 1
OPERADOR DE INSTALAÇÃO DE REFRIGERAÇÃO 1
OPERADOR DE MALHA (SUBLIMAÇÃO) 1
PROMOTOR DE VENDAS ESPECIALIZADA 3
SALVA-VIDAS 1
SUPERVISOR DE VENDAS DE SERVIÇOS 1
TÉCNICO EM ELETRÔNICA 1
VENDEDOR DE PLANO DE SAÚDE 2
VENDEDOR PRACISTA 2

TOTAL ------------------------------------------------ 26

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