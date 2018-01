CUIDE DE QUEM CUIDOU DE VOCÊ.





"Quando eu derramar comida sobre a minha camisa e esquecer como amarrar os meus sapatos, tem paciência comigo, lembre das horas que eu passei te ensinando a fazer as mesmas coisas.





Se quando conversar comigo eu repetir as mesmas histórias que você sabe de cor como terminam, não me interrompas, me dê atenção, por favor. Quando você era pequeno, para que tu dormisses tive que te contar várias vezes a mesma história, até que fechasses os olhinhos.





Quando eu tiver sem movimento e sem querer fazer minhas necessidades, não fiques com vergonha, compreende que não tenho culpa disso, pois já não as posso controlar, pensa quantas vezes pacientemente eu troquei tuas roupas, tuas fraldas para que estivesses sempre limpinho.

Não me reprove se eu não quiser tomar banho, seja paciente comigo. Lembre dos momentos em que eu te persegui com mil desculpas que inventava pra te convencer a tomar banho.





E em algum momento quando estivermos conversando e eu me esquecer do que estávamos falando, tenha paciência e me ajude a lembrar. Talvez a única coisa importante pra mim naquele momento seja o fato de te ver perto de mim me dando atenção e não ao que estamos falando .





Se alguma vez eu não quiser comer saiba insistir com carinho, assim como eu fiz contigo. Também compreende que com o tempo não terei dentes fortes e nem agilidade para engolir. E quando minhas pernas falharem por estarem tão cansadas e eu não consegui mais me equilibrar, com ternura, pegue minha mão para me apoiar, como eu fiz quando você começou a caminhar com as tuas perninhas tão frágeis e curtas





Não fique triste ou impotente por me ver assim. Não me olhes com cara de dó, me dê apenas o teu coração, teu amor e carinho, compreender que você me apoia, me dará forças e muita coragem, da mesma maneira que te acompanhei no início da tua jornada. Peço que me acompanhes para terminar tudo. Trata-me com amor e paciência, eu te devolverei sorrisos e gratidão com imenso amor que sempre tive por ti.





Atenciosamente: Teu pai e tua mãe.





