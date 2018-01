INTERNAUTA FAZ DENÚNCIA CONTRA O HOSPITAL UNIDADE MISTA DE SOBRAL

"acabo de vim da unidade mista e lá fui levando minhas filhas para atendimento na qual unidade uma médica que está de plantão a qual nos atendeu ela n se quer examinou as crianças e logo foi internado uma e a outra foi passando antibiótico se se quer dar o trabalho de examinar as crianças eu ainda me dei o luxo de apresentar um exame de sangue que foi feito na ultima sexta-feira e ela foi comparar o resultado de uma criança de um ano e cinco meses com um adulto como pode isso ? E

u a questionei e ela voltou e adimitiu o erro toda sem jeito ela vei pedindo desculpa aí minha desconfiança cresceu e sai da sala como todo pai eu pedi pra minha filha passar por outro médico na hora a unidade inteira começou a me olhar atravessado todos os funcionário infermeiros e logo começou um entra e sai da sala da doutora quando veio outro médico passando por mim eu o abordei pedindo para ele consultar as crianças ele simplesmente olhou para mim e disso não posso fazer nada com tom de ironia,

eu simplesmente me retirei da unidade de pronto atendimento e procurei outro local no qual as crianças fossem atendidas."