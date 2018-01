MAIS UM HOMICÍDIO A BALA É REGISTRADO EM SOBRAL!

Mais um crime de morte é registrado na tarde desta quarta-feira (31) em Sobral. O homicídio aconteceu no Conjunto Santo Antônio. A vítima foi identificada por Israel.



As polícias civil e militar estiveram no local da ocorrência, realizando os primeiros levantamentos.



A Perícia realizou os trabalhos periciais e encaminhou o corpo para ser necropsiado no IML.



Sobral já registra 5 homicídios dolosos em 2018.



A Polícia Civil irá investigar o crime através de um inquérito policial.

Fonte: Sobral 24 horas c/ Olivando AlvesFotos Jorge Alves