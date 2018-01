Oficial de Justiça de Roraima é preso em Fortaleza

Funcionário foi encontrado com arma de uso restrito na Maraponga.

O oficial de Justiça Ricardo de Sousa Holanda (51), foi preso na tarde desta terça-feira (23), no cruzamento entre a rua Nereu Ramos com avenida Godofredo Maciel, no bairro Maraponga. O oficial, natural de Roraima, foi flagrado por câmeras de videomonitoramento, manuseando uma arma.





De acordo com a Polícia Militar, Ricardo estava negociando a compra de um pequeno cofre, no meio da rua. A venda era feita por um ambulante e o oficial de Justiça colocou a arma na frente do objeto, possivelmente para saber se comportava dentro. A situação foi flagrada por uma câmera.





A equipe da Polícia Militar esteve no local e fez uma abordagem. Com Ricardo foram encontradas duas armas: um revólver calibre 357, municiado e de uso restrito. Além disto, foi encontrada uma pistola .380, municiada. As armas estavam em nome da esposa do oficial e como uma delas é de uso restrito, o homem foi levado para a delegacia.





No 5º Distrito Policial, na Parangaba, a Polícia Militar descobriu que o suspeito tem mandado de prisão em aberto por roubo, no município de Boa Vista, em Roraima. Ele também responde por porte ilegal de arma de fogo e crime contra a administração pública em Senador Pompeu, no interior do Estado.





Em depoimento, o suspeito disse que foi policial civil em Roraima e passou no concurso para oficial de Justiça no Ceará. Por isto se mudou. Preso, responderá por porte ilegal de arma de fogo com uso restrito. O oficial ainda reclamou da dificuldade para regularizar seu porte.





O presidente da Federação Nacional dos Oficiais de Justiça do Ceará, João Batista Fernandes, afirmou que o suspeito será autuado, independente de quem seja o verdadeiro dono da arma, pois ele não tinha porte cedido pela Polícia Federal.





Fonte: Cnews