Prefeitura de Sobral abre inscrições para 600 estagiários de nível superior

A Prefeitura Municipal de Sobral, torna pública a realização de Seleção Pública para estágio de estudantes regularmente matriculados em cursos de nível superior nas instituições de ensino conveniadas com a Prefeitura de Municipal de Sobral com lotação na Secretaria Municipal da Educação. O edital foi publicado no Diário Oficial do Município desta sexta (5), e disciplina a forma como se dará o processo de seleção.





As inscrições serão gratuitas e realizadas, exclusivamente, pela Internet, através do preenchimento de formulário de inscrição eletrônico próprio, no endereço eletrônico: seleção.sobral.ce.gov.br a partir das 13 horas do dia 08 de janeiro de 2018, até às 23 horas e 59 minutos do dia 12 de janeiro de 2018.





Os selecionados exercerão atividades na Secretaria da Educação, estão abertas vagas para os cursos: Fisioterapia, Engenharia Elétrica, Engenharia Civil, Farmácia, Psicologia, Nutrição, Serviço Social, Ciências Sociais, Pedagogia, Letras, História, Matemática, Química, Física, Geografia, Ciências Biológicas, Educação, Física, Medicina e Enfermagem.





Entre os pré-requisitos, o aluno não pode estar cursando o último período e não pode ser ocupante de função pública. Os aprovados receberão bolsa-estágio de R$ 500 para 20h e R$ 700 para 30h, acrescido de auxílio deslocamento no valor de R$ 50.

Acesse AQUI o Diário oficial do Município.