SOBRAL - INTERNAUTA COLOCA A BOCA NO TROMBONE!

Internauta denuncia que alunos da escola Antenor Naspolinie ainda não receberam os fardamentos. Segundo o denunciante, somente uma parte recebeu e a maioria não.

Confira a denúncia do internauta na íntegra:

"Bom dia quero fazer uma reclamação o prefeito disse q daria o material escolar e fardamentos antes das aulas mas a vdd e q aqui no antenor naspoline. So os kts alguns receberam bolsa outros n as fardas n chegou ai ele põe na tv q todas as escolas ja entregaram en e vdd no cei maria José carneiro tambem foi do mesmo jeito amanhã comecam as aulas cadê o prometido tenho filhas nas duas so o dom jose e esquecido cade as fardas eas mochilas. So maquiagem da prefeitura indignação n quero ser r identificado por favor mas publique pois ea realidade

Nem o fardamento e algun alunos receberam bolsa so do 3ano p cima"