Apostas esportivas movimentam duelo entre Neymar e Cristiano Ronaldo

Dois grandes nomes do futebol se enfrentarão em campo; confira

O sorteio das oitavas de final da UEFA Champions League colocou frente a frente dois dos maiores candidatos ao título desta temporada já na primeira fase eliminatória: Real Madrid e Paris Saint Germain de Neymar. Este é um dos duelos mais aguardados deste início de 2018 e vem movimentando um mercado muito lucrativo, o das apostas esportivas.





O investimento parece ter dado resultado na temporada do Paris Saint Germain, que investiu pesado e garantiu os reforços mais caros da janela de transferências europeia, conseguindo a contratação de Neymar junto ao Barcelona e do jovem promissor Mbappé do Monaco.





O investimento parece ter dado resultado, e a equipe de Paris fez a melhor campanha da fase de grupos do torneio continental, batendo o recorde de gols marcados por um único time nesta fase da competição em toda a história.





Porém o que ninguém poderia imaginar era que o Real Madrid, atual bicampeão da UEFA Champions League, iria tropeçar mais do que o normal neste ano e conseguir a classificação apenas na segunda colocação de seu grupo.





E isso garantiu a festa dos apostadores e vai trazer algumas curiosidades para dentro do campo, como por exemplo o encontro de Neymar com o clube que vem sendo especulado como o seu destino na próxima temporada.





Outro encontro é o de Zinedine Zidane, que parece ter os seus dias contados como treinador do Real Madrid, com o PSG, clube que é apontado como o seu destino após a Copa do Mundo.





O confronto também colocará frente a frente, para alegria de quem gosta de apostas esportivas, dois dos três melhores jogadores da atualidade, fato que aumenta e muito as apostas em mercados que visam prever a quantidade de gols total que o confronto terá, com Neymar de um lado tentando manter o sonho do título do PSG e Cristiano Ronaldo do outro.





