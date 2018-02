Bandidos invadem casa de coronel da PM e o mantém como refém e sob torturas durante duas horas

Um oficial da Polícia Militar virou refém de criminosos em sua própria residência, nesta Quarta-Feira de Cinzas, e foi mantido sob tortura durante cerca de duas horas. O crime ocorreu na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF) e os bandidos estão sendo procurados.





O fato ocorreu no Município de Maranguape (a 27Km da Capital), quando bandidos armados invadiram a residente do tenente-coronel da Reservada Remunerada da PM, Manoel Batista de Freitas (tenente-coronel Freitas). Ele foi tomado como refém, amarrado e amordaçado em sua casa, localizada na Travessa Santa Luzia, no bairro Cágado, por volta de 18h30 e ficou sob poder dos criminosos até 20h30.





Os bandidos exigiam do militar suas armas de fogo e o chamavam por “coronel”, demonstrando que sabiam previamente quem era a vítima do ataque. Freitas afirmava que não tinha armas de fogo em sua casa. Por conta disso, chegou a ser espancado pelos criminosos que usavam capuzes e estavam armados com revólveres e pistolas.





Espada





Depois de quase duas horas de ação criminosa, o bando decidiu fugir, levando vários objetos de valores encontrados na residência do oficial, inclusive, sua espada funcional (usada em solenidades) e uma TV de LED de 32 polegadas.





Após a fuga da quadrilha, a PM esteve no local e iniciou diligências. Contudo, até o momento, os bandidos não foram capturados.