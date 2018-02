Chuvas atingem mais de 100 municípios cearenses; Barroquinha é o maior destaque, com 96,6 mm

Outro destaque positivo foi Jijoca de Jericoacoara, no Litoral Norte, onde choveu 80 mm entre terça (13) e quarta-feira (14).

Após as fortes chuvas que caíram no Ceará entre a segunda (12) e a terça-feira (13) de Carnaval, atingindo volumes de até 132 mm, a Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme) voltou a registrar precipitações em todo o Estado no período das 7h de terça às 7h desta Quarta-feira de Cinzas (14), mesmo em intensidade um pouco menor.





Pelo menos 102 cidades já apresentaram chuvas no período, sendo o principal destaque o município de Barroquinha, no Litoral Norte do Estado, com um volume de 96,6 mm.





Como tem ocorrido neste mês, a região Norte do Estado foi a que mais concentrou volume de chuvas no atual período analisado pela Funceme, tendo em vista que cinco municípios registraram precipitações acima de 40 mm. São eles:





- Barroquinha (96.3 mm)





- Granja (83.0 mm);





- Jijoca de Jericoacoara (80.0 mm);





- Moraújo (63.0 mm);





- Camocim 42.0 (mm).





Vale destacar que as informações ainda são parciais, pois ainda há dados sendo atualizados.





Outro destaque positivo foi o município de Icapuí, na região Jaguaribana, onde choveu 67 mm entre esta terça e quarta-feira. Além dele, Russas também registrou bom volume de chuvas na região, com 55.8 mm.





Na Capital cearense, a Funceme não registrou precipitações até às 7h desta quarta-feira. Ainda na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF), Maracanaú registrou o maior volume de chuva, com 69 mm.





Para esta quinta-feira (15), quando os festejos do Carnaval estarão efetivamente encerrados em todo o Estado, a expectativa é de céu nublado com chuva no Centro-sul. Nas demais regiões, nebulosidade variável com chuva. Já para a sexta-feira (16), a Funceme informa que "ao longo do dia, nebulosidade variável com chuva em todas as regiões".

Fonte: Diário do Nordeste