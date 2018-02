DISTRITO DE BONFIM: DENÚNCIA DO INTERNAUTA!

Confira a denúncia na íntegra:

"Boa tarde Gostaria de manifestar a minha indignação a respeito da direção da escola José Arimateia Alves no Bonfim, no final do semestre passado a diretora Jaqueline Madeira fez uma reunião com todos os pais. Bem existe um anexo localizado na localidade de estreito a qual a mesma tinha intenção de fechar, após logas conversas com os pais de alunos a mesma mudou de idéia e disse que não iria fechar prometeu que iria deixar como estava. Mas o ano letivo começou e a mesma não cumpriu o que disse, a mesma colocou quase todos os alunos dessa localidade para a escola polo deixando assim apenas uma sala funcionando com infantil 2,3 e 4 com apenas uma professora, alem de transferir quase todos os alunos ainda fez o favor de mandar a responsável pelo para outro anexo deixando assim as crianças sem nenhum representante de prédio. Hoje fui deixar minha criança para estudar e a imagem que presenciei foi uma professora rodeada de alunos chorando e a merendeira da escola tendo que deixar de fazer suas obrigações para ajudar a professora. Minha indignação é sobre a direção pois a mesma nos prometeu que iria deixar o anexo funcionado como no semestre passado e não cumpriu, alem de tirar o responsável de predio deixando a escola sem responsável de prédio. O que estamos pedindo e apenas o que você diretora prometeu e além do mais queremos a responsável de predio devolta.









Responsável essa que tinha quase 20 anos em nossa localidade. Gostaria que o senhor prefeito atendesse o nosso pedido que é uma coisa tão simples."