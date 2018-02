Eunício garante que votação do Sistemo Unificado de Segurança Pública sai em março

"O desafio do Brasil é integrar as inteligências das forças de segurança do País", disse o presidente do Senado.

O presidente do Senado, Eunício Oliveira (MDB-CE), disse em coletiva que o “desafio do Brasil é integrar as inteligências das forças de segurança do País”. O senador conversou com jornalistas na terça-feira (27).





Ele garantiu que está articulando para que a votação do Sistema Unificado de Segurança Pública seja concluída em março no Congresso Nacional.





“Estamos aperfeiçoando o texto e conversando com várias outras pessoas, ministros do Supremo, do STJ, do Conselho Nacional do Ministério Público, do Conselho Nacional da Justiça. Para termos um debate amplo, feito previamente, para que possamos unificar o pensamento e aprovar a proposta o mais rapidamente possível”, explicou Eunício.





Confira a fala de Eunício Oliveira

(Cearanews)