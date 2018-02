FIAT UNO É FURTADO NO CENTRO DE UBAJARA

Um furto de um veículo foi registrado no inicio da tarde deste domingo (18), no centro de Ubajara, o carro trata-se de um Fiat Uno Mille Fire, ano 2007, cor prata, placa LVU 1834, o qual foi deixado estacionado na Av. Monsenhor Gonçalo Eufrásio próximo a uma loja de Material de Construção. Quando o proprietário retornou, o veículo não estava mais no local.





Quem souber informações que possa levar ao paradeiro desse carro, favor informar a Polícia.

Foto ilustrativa





(Ibiapaba 24 horas)