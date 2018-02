MINISTÉRIO PÚBLICO INVESTIGA ISMERINO MENDES POR ENRIQUECIMENTO ILÍCITO

Servidor do Instituto de pesos e medidas de Fortaleza (IPEM-Fort), Ismerino Mendes, terá que devolver 108 mil aos cofres públicos. O ex-vereador de Sobral, no Norte do Ceará, que vinha recebendo salário sem trabalhar, poderá também responder por peculato (art. 312 do CP), cuja pena pode chegar a 12 anos de prisão. O Ministério Público também determinou a apuração criminal do caso.



O Ministério Público acusa Ismerino de receber indevidamente, recursos tanto da Prefeitura de Sobral, como também do Governo do Estado do Ceará, acumulando funções sem nunca ter trabalhado, comprovando a Improbidade Administrativa. Ato vedado pelo ordenamento jurídico brasileiro.





O ex-vereador, além de ser o responsável pelo Instituto de Pesos e Medidas, mantém um programa em seu canal no youtube, patrocinado por empresas que ele deveria fiscalizar. O “barba branca” do IPEM é conhecido na “princesa do Norte”, por suas frequentes denúncias contra quem faz oposição ao prefeito de Sobral, Ivo Gomes (PDT). Ismerino atualmente é funcionário da prefeitura de Fortaleza, mas não pisa na capital cearense.





Veja a denúncia do Ministério Público abaixo: