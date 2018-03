ANIVERSARIANTE DO DIA: DR. OSCAR RODRIGUES

Dr. Oscar Rodrigues, diretor do Grupo UNINTA e um dos maiores empreendedores de Sobral e Região Norte do Ceará, completa hoje mais um ano de vida. Que Deus lhe conceda muita saúde, paz, sucesso e longos anos de vida. Parabéns!



Confira a mensagem do Deputado Moses Rodrigues:

