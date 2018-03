ATENÇÃO! Divulgados locais de provas do concurso do Detran; veja como consultar

Mais 67 mil candidatos farão a prova em oito cidades, neste domingo.

A segunda etapa do concurso do Departamento de Trânsito do Ceará (Detran-CE) ocorre neste domingo, 11, em oito municípios cearenses. Os candidatos já podem consultar em qual dos 121 locais deve comparecer para realizar a prova através deste link





Mais de 67 mil pessoas devem participar do certame na Capital, Crateús, Crato, Iguatu, Juazeiro do Norte, Quixadá, Russas e Sobral. O concurso foi lançado ano passado. Um total de 171 mil inscritos concorrerão a 383 funções divididas em nível fundamental, médio e superior.





Cargos disputados nesta fase são: assistente de trânsito e transporte (nível fundamental) e analista de trânsito e transporte. Nível superior: engenheiro civil, engenheiro mecânico, arquiteto, administrador, contador, graduado em assuntos educacionais e especialista em tecnologia da informação.





Primeira etapa do concurso foi no último dia 25 de janeiro. Ao todo, 13.578 candidatos disputaram a vaga para o cargo de vistoriador, com pré-requisito de ensino médio. Já a terceira fase ocorrerá no próximo 8 de abril. Consulta para o local de prova estará disponível apenas no dia 4 de abril.









O que preciso saber





1 - Cada candidato pode consultar o seu próprio local acessando o site da Uece – Comissão Executiva do Vestibular.





2 - Ao entrar no site, aparecerá uma tela solicitando os dados. O candidato deve informar o número da inscrição e a senha para saber onde fará a prova.