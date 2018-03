BOMBA! Imagens mostram prefeito de Uruburetama fazendo sexo em Posto de Saúde da Família

O prefeito de Uruburetama, Dr. Hilson (PCdoB), terá dificuldades para comprovar estar sendo vítima de chantagem do empresário Leonardo Bezerra. O Ceará News 7 teve acesso, nesta sexta-feira (9), a dezenas de vídeos que mostram o prefeito mantendo relações sexuais com pacientes em um posto de saúde da família em Uruburetama — e outras em sua clínica particular.





O portal Ceará News 7 não identificará nenhuma das supostas vítimas, pois todas são casadas, e as relações teriam sido consentidas. O Ministério Público investigará se elas ocorreram em troca de emprego.





Detalhe: a atendente do prefeito Hilson de Paiva, que fica do lado de fora do consultório, é sua esposa, Graça, ex-prefeita do Município.





Em tempo





O Ceará News 7 recortou as partes mais picantes, em respeito aos leitores e às leitoras. O prefeito Dr. Hilson, aos 69 anos de idade, está em pleno vigor sexual.