CAOS: Ônibus são incendiados em Fortaleza na noite deste sábado

Pelo menos seis veículos foram atacados.

Pelo menos seis ataques a ônibus foram registrados em Fortaleza na noite deste sábado, 24. O Corpo de Bombeiros confirmou um veículo incendiado na av. Presidente Castelo Branco, conhecida como Leste-Oeste, no bairro Moura Brasil, e outros dois na Praça Coração de Jesus, no Centro. Um coletivo na rua G do bairro Vila Velha também foi incendiado.





O POVO Online apurou que pessoas subiram no coletivo que faz a linha complementar 752 - Caça e Pesca / Centro, na av. Leste Oeste, por volta das 19 horas, e jogaram gasolina no veículo.





Às 19h20min, passageiros que embarcavam em um ônibus na Praça Coração de Jesus foram ordenados a descer. Os criminosos jogaram gasolina e atearam fogo no veículo. Outro ônibus estava parado ao lado e foi atingido. O Corpo de Bombeiros confirmou que um ônibus teve perda total e outra parcial.





Outro atentado na rua Padre Mororó, no Centro, foi frustrado pela Polícia Militar. Toda a frota de ônibus da Capital está sendo recolhida, seguindo decisão do Sindicato das Empresas (Sindiônibus). A Polícia está avaliando a ideia de garantir uma parte da frota na rua.





A Empresa de Transporte Urbano de Fortaleza (Etufor), localizada na av. Expedicionários, no bairro Montese, foi atacada a tiros nesta noite. A empresa gerencia o transporte urbano no município.





Com os ônibus recolhidos, passageiros que aguardavam as linhas nesta noite nos terminais da capital buscam outras formas de voltar para casa. No Terminal da Messejana, o policiamento foi reforçado. A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) diz que apura os ataques e enviará nota.









Atentados na Capital





Outros atentados foram registrados nos últimos dois dias. Na última quinta-feira, 22, criminosos tentaram invadir um prédio dos Correios, no bairro Antônio Bezerra. Sem sucesso, eles deixaram cartas espalhada pela rua Góis Monteiro em que fazem ameaças terroristas ao Governo do Estado.