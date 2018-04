CEARÁ: A QUINTA CHACINA DE 2018 É REGISTRADA NA CIDADE DE PACAJUS

Três pessoas foram assassinadas na noite desta sexta-feira (30) dentro de uma residência no Bairro Banguê, em Pacajus, na Grande Fortaleza. Segundo testemunhas relataram a policiais que estiveram no local, um bando armado invadiu a residência e disparou vários tiros contra as pessoas que estavam no local.





Ainda conforme as testemunhas relataram aos policiais, as vítimas são dois irmãos e um primo. Um deles foi identificado como João Marcos.





Um policial militar ouvido pelo G1 relatou que cada uma das vítimas foi atingida com vários disparos.





"Ainda não se sabe o que motivou o crime, mas é um triplo homicídio que tem características de ação de facção criminosa em confronto com pessoas que eles consideram rivais", afirmou.





Esta é pelo menos a quinta chacina ocorrida no Ceará neste ano, sendo a mais grave o massacre no Forró do Gago, em que um bando armado invadiu uma casa de forró e atirou contra várias pessoas, matando 14.





