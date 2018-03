Eunício garante mais R$ 62 milhões para Piquet Carneiro, Catarina e Mombaça

Recursos serão destinados a construção em obras de combate à seca, melhoria de estradas e habitações e até mesmo um estádio municipal.

O presidente do Senado, Eunício Oliveira (MDB-CE), assinou, na sexta-feira (9), a aplicação de R$ 62 milhões para os municípios de Piquet Carneiro, Catarina e Mombaça. O senador garantiu ainda que, até junho, entregará obras em todas as cidades cearenses.





Em Piquet Carneiro, Eunício e o prefeito Bismarck Bezerra lançaram investimentos de R$ 15 milhões em ações como revestimento de estradas vicia isso (R$ 5 milhões), abastecimento de água (R$ 2,6 milhões), pavimentação de ruas (R$ 2,1 milhões), além de entrega de kits sanitários, e outras ações.





Já em Catarina, do prefeito Tiago Paes de Andrade, as obras somam R$ 21 milhões, sendo destaque a construção da adutora que vai trazer água do Açude Arneiroz II para a cidade, no valor de R$ 15,6 milhões. Também serão entregues kits sanitários, ações de recuperação de estradas, substituição de casas de taipa, parceria na gestão da saúde, entre outras.





Em Mombaça, do prefeito Ecildo Filho, foi inaugurada a Creche Proinfância José Ibiapina de Andrade Rocha, e mais projetos que somam R$ 26 milhões. Dos quais, R$ 15 milhões serão aplicados em calçamento, piçarramento e pavimentação asfáltica das ruas e avenidas da sede e dos distritos, além de R$ 740 mil para a conclusão do estádio municipal, e outras realizações. Foi anunciada ainda a confirmação de que o município será agradecido com um Instituto Federal de Educação do Ceará (IFCE). (Cearanews7)