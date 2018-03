FUGA EM MASSA DE PRESOS NA CADEIA PÚBLICA DE TIANGUÁ

Uma fuga em massa de presos foi registrada na Cadeia Pública de Tianguá, na tarde desta sexta (09). A fuga ocorreu durante o horário destinado a visita dos internos e se deu por um buraco feito no muro que dava acesso a parte externa daquela unidade carcerária.





Empreenderam fuga os seguintes internos:





1-MATHEUS ALEX DO NASCIMENTO PATRICIO;

2-RENATO SILVA MIRANDA;

3-JEFFERSON DUARTE DE ARAÚJO;

4-BENEDITO CLAUDEMIR XAVIER;

5-DEUSIANE FERREIRA ALVES;

6-TIAGO CAMPOS DOS SANTOS.





A Polícia Militar está realizando diligências no sentido de localizar os foragidos e pede a população que quem tiver alguma informação que possa levar ao paradeiro desses indivíduos, informe através do 190. Sua informação será mantida no mais absoluto sigilo. (Ibiapaba 24 horas)