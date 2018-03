Jovem dá "voadora" em bandido para tentar escapar de assalto; veja vídeo

Apesar da reação, um dos assaltante foi atrás do rapaz e ainda conseguiu roubar sua carteira.

A velha e conhecida "voadora" foi a arma utilizada por um rapaz de Alagoas para enfrentar dois assaltantes. Depois de perceber que a arma utilizada no crime era de brinquedo, o jovem correu atrás de um dos bandidos. Na volta, enquanto o outro tentava escapar de moto, a vítima o derruba com o golpe certeiro.





As cenas foram gravadas por câmeras de segurança do bairro Tabuleiro, em Maceió, na última quarta-feira, 28, e o vídeo do flagrante viralizou nesta sexta-feira, 30, nas redes sociais. As informações são do portal G1.





Apesar da reação, o outro assaltante foi atrás do rapaz e ainda conseguiu roubar sua carteira.





Ainda não há informações sobre a prisão dos acusados. É importante ressaltar que a polícia recomenda não reagir de maneira alguma a um assalto.

Fonte: O Povo