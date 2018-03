Noite de terror durante blecaute, com assaltos, arrastões e duas pessoas mortas por bandidos em Fortaleza

Duas pessoas foram mortas e várias assaltadas em ataques de bandidos durante o blecaute no sistema de energia elétrica em Fortaleza, entre a tarde e a noite desta quarta-feira (21). A Polícia Militar teve muito trabalho para conter a ação de criminosos nas avenidas de maior movimentação e onde já são conhecidos pontos de “arrastões”, como a Avenida Governador Raul Barbosa, na Aerolândia. Um policial militar também foi assaltado e atingido por um tiro no bairro Pirambu.





Segundo os registros das autoridades, houve ocorrência de “arrastões” nas avenidas Raul Barbosa, Bezerra de Menezes e Mister Hull, além de alguns assaltos no Centro. Um dos casos ocorreu nas proximidades do Terminal de Passageiros do Antônio Bezerra, na zona Oeste da Capital, onde pedestres foram atacados por volta das 18h30 e tiveram seus pertences roubados.





Já na Avenida Raul Barbosa, na Aerolândia, a informação de que estaria acontecendo “arrastões” levou vários motoristas a dirigir na contramão de direção. A PM, porém, não confirmou os ataques. Outro ponto onde aconteceram assaltos a pedestres foi a Avenida Bezerra de Menezes, no bairro São Gerardo, próximo a um shopping Center.





No Icaraí, em Caucaia, na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF), bandidos em um carro fizeram alguns assaltos e houve perseguição policial, mas os ladrões conseguiram fugir.





Mortes





Uma tentativa de assalto ocorrida por volta de 18h26, segundo registros da Coordenadoria Integrada de Operações de Segurança (Ciops), terminou em morte. O caso ocorreu na Avenida Valparaíso esquina com Rua Catolé, no Conjunto Palmeiras, no Grande Jangurussu. Um pedestre reagiu a uma abordagem de bandidos e foi baleado.





O homem, identificado apenas por Júlio, foi baleado no tórax pelos assaltantes e chegou a ser socorrido para um hospital da região, onde acabou morrendo na Emergência. Os assaltantes fugiram e não foram ainda identificados.





Ainda estavam escuras as ruas da cidade de Pacajus, na RMF, devido ao “apagão”, quando ocorreu um assalto a um mototaxista. Ele teria reagido e acabou sendo baleado e morto. A identidade da vítima não foi revelada. Os criminosos fugiram em meio à escuridão e não foram identificados.





PM baleado





Ainda na noite de ontem, por volta de 21 horas, um policial militar sofreu uma tentativa de assalto a acabou ferido. O PM, identificado como sargento Severo, destacado no Batalhão de Policiamento Turístico (BPTur), seguia à paisana e de bicicleta para o seu posto de serviço, onde trabalharia no turno C (das 22 às 6 horas), quando foi atacado por dois bandidos numa motocicleta. O fato ocorreu na Rua Pedro Artur, no bairro Pirambu.





O PM reagiu e sofreu um tiro no abdome, porém, estava usando um colete à prova de balas por baixo da camisa e escapou. Houve uma troca de tiros e os ladrões fugiram. Ferido mesmo estando de colete, o militar foi encaminhado ao Hospital SOS, no Centro, onde foi medicado e, em seguida, liberado. (Blog do Jornalista Fernando Ribeiro)