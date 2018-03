POLÍCIA MILITAR REALIZA A PRISÃO DE TRÊS MULHERES ACUSADAS DE FURTO NO CENTRO DE SOBRAL

Na manhã de ontem (28), Policiais militares que trabalham no "Beco do Cotovelo" foram acionados para uma ocorrência de furto na loja Americanas, localizada no Centro de Sobral. Quando os PMs chegaram no referido estabelecimento comercial, conseguiram flagrar 3 mulher furtando objetos no interior da loja. As mulheres foram encaminhadas para a Delegacia Municipal de Sobral, para a lavratura dos procedimentos cabíveis.





Fonte: Sobral 24 horas