POLICIAIS DO RAIO PRENDEM DUPLA ACUSADA DE TENTATIVA DE HOMICÍDIO

Na noite de ontem (19/03), dois homens armados efetuarem vários disparos de arma de fogo contra um homem no Residencial Caiçara, o mesmo foi socorrido em estado grave para o Hospital Regional Norte.





Logo após o sinistro, a Equipe RAIO 07, conseguiu capturar os dois indivíduos suspeitos armados com um Revólver Calibre 38, com duas munições deflagradas e três intactas, além de uma motocicleta com queixa de roubo.





Vanderson Rubens Castro da Costa, 22 anos e Antônio Gonçalves Santos Silva, "Vulgo Fifi", 27 anos, o último era foragido da Cadeia Pública de Sobral.





Ambos foram apresentados na Delegacia 24 horas de Sobral para realização dos procedimentos cabíveis.





Fonte: Sobral 190