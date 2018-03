Policiais são presos após cometerem um assassinato e serão investigados por suspeitas de formar um grupo de extermínio

Cinco policiais cearenses foram presos nesta terça-feira, sendo dois PMs da Ativa, um ex-PM e um afastado das funções, além de um inspetor da Polícia Civil lotado na Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP). Os cinco são suspeitos de formar um grupo de extermínio que vinha praticando assassinatos no Litoral Oeste do estado. O grupo foi capturado na cidade de Acaraú (a 234Km de Fortaleza) logo após matar um suposto traficante de drogas em Jijoca de Jericoacoara.

Crime ocorreu no meio da tarde. Jean foi morto pelos policiais na calçada de uma residência





A prisão da quadrilha aconteceu por volta das 15h30, logo após ser registrado o assassinato em Jijoca, onde um homem, identificado até o momento apenas por Renan foi executado com mais de 10 tiros de pistola na calçada de uma residência. Os criminosos fugiram em um veículo modelo ônix, branco, de placas OST-8505 (CE). Logo, a Polícia Militar montou um cerco na região diante da possibilidade da quadrilha seguir em fuga em direção a Fortaleza.

Cerca de 30 minutos após o crime, policiais da 5ª Companhia do 4º Batalhão de Policiamento Comunitário (BPCom), sediada em Acaraú, com o apoio de uma patrulha do Destacamento da PM de Cruz, abordaram o carro suspeito na entrada da cidade de Acaraú. Nele estavam os cinco suspeitos do assassinato. A intenção do grupo era realmente fugir em direção à Capital.

Trecho do auto de prisão em flagrante dos policiais logo após o crime em Jijoca de Jericoacoara

Os cinco homens estavam armados com pistolas e receberam voz de prisão no local da abordagem, sendo levados presos para a cidade de Itapipoca, onde foi lavrado o flagrante por assassinato. Os cinco homens presos foram identificados como Marcondes Nangle Gomes Quirino, Leandro César de Mesquita Araújo, Francisco Tiago Gomes da Silva, Manoeldo Pereira de Sousa e José Luciano Souza de Queiroz.





Quem são os presos





Marcondes Nangle Gomes Quirino é inspetor da Polícia Civil lotado na Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), órgão responsável pela apuração de assassinatos. O segundo é Leandro César de Mesquita (cabo PM Mesquita), do Batalhão de Rondas de Ações Intensivas e Ostensivas/BPRaio). O terceiro é Francisco Tiago Gomes da Silva, o cabo Thiago, destacado no 15º BPM (Eusébio). O quarto preso é Manoeldo Pereira de Sousa, o Cabo PM Pereira, que está afastado das funções. E o quinto é José Luciano Souza de Queiroz, ex-policial militar.





Além do assassinato do homem identificado apenas por Renan, na tarde desta terça-feira, o grupo é suspeito também de matar o jovem Antônio Álvaro de Albuquerque, 22 anos, assassinado a tiros na tarde de domingo último numa barraca na Praia de Jericoacoara, além de outras mortes recentes naquela região litorânea do estado.





A Polícia também tem uma segunda suspeita de que o grupo estaria matando traficantes e usuários de drogas por vingança, após a morte de um ex-PM de São Paulo em Jijoca de Jericoacoara. O crime aconteceu no último dia 8, quando Silver Max Lopes, 39 anos, foi executado a tiros. Ele era ex-policial do Estado de São Paulo e veio morar no Ceará, se estabelecendo como dono de uma fábrica de gelo na cidade de Jijoca de Jericoacoara. O assassinato ainda está sendo investigado.





Logo após o flagrante na Delegacia Regional de Itapipoca, o grupo preso será trazido para Fortaleza. O policial civil deverá ficar preso na carceragem do Complexo das Delegacias Especializadas (Code), no Bairro de Fátima; enquanto os três PMs e o ex-PM ficarão recolhidos em xadrezes do Presídio Militar, no Quartel do 5º BPM (Praça José Bonifácio). (Fonte: Fernando Ribeiro)