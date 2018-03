UNINTA desenvolveu aplicativo que une tecnologia e educação

O Núcleo de Tecnologia da Informação (NTI) Divisão Sistemas do Centro Universitário Inta, buscando aliar tecnologia e educação, criou o Aplicativo UNINTA. A ferramenta, atualmente utilizada por 3.945 acadêmicos, disponibiliza materiais didáticos, quiz, chat com tutores, vídeos, além de permitir acesso ao ambiente virtual e sistema acadêmico de forma eficiente.





O acesso ao aplicativo é realizado por meio dos mesmos login e senha cadastrados no sistema acadêmico. Os estudantes podem se conectar a ferramenta através de smartphones, tablets e computadores. Entre as funcionalidades oferecidas, é possível acessar notas, frequência, solicitar segunda chamada de provas, entrar em contato com a coordenação e ouvidoria.





De acordo com o coordenador do NTI Sistemas, Anderson Barbosa, a proposta do aplicativo UNINTA é a integração de novas tecnologias no espaço educacional. “Queremos modificar a relação ensino-aprendizagem entre os nossos estudantes e professores. Um dos objetivos do NTI é levar a tecnologia para a sala de aula”, afirma.





NTI





Criado no ano de 2015, o Núcleo de Tecnologia da Informação (Divisão de Sistemas) é coordenado por Anderson Barbosa e conta com uma equipe de desenvolvimento composta por Engenheiros e Cientistas de Computação que, através do enfoque tecnológico, desenvolve tecnologias mescladas à Educação com o objetivo principal de fornecer excelência educacional ao Grupo GORJ.