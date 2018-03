UNINTA informa que os resultados do FIES serão divulgados ainda nesta segunda

Segundo o Ministério da Educação (MEC), os inscritos no Fundo de Financiamento Estudantil devem ficar atentos à publicação dos resultados das modalidades do programa de crédito estudantil. Nesta segunda-feira (5) será divulgado o resultado dos aprovados (Fies) na pré-seleção da chamada única e Lista de Espera. Os aprovados terão entre esta terça (6) e a quinta-feira (8) para fazer a complementação da inscrição no FiesSeleção.





Para os inscritos no P-Fies (modalidade do programa financiada por bancos), a lista de aprovados sairá no dia 12 de março. Pode se inscrever no Fies o estudante que tiver média de pelo menos 450 pontos no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) e que não tenha tirado nota zero na redação. Outra exigência é se encaixar dentro dos limites de faixa de renda estabelecidos para o programa.